“Napoli in confusione a causa di scelte sbagliate da parte di ADL”

Ivano Trotta, allenatore ed ex calciatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Tutti al Var (format in onda su Sportitalia) della sfida fra Inter e azzurri che andrà in scena domani sera a San Siro, dove le due squadre cercheranno il riscatto dopo l’eliminazione dalla Champions dei giorni scorsi.

L’eliminazione dell’Inter è una sorpresa?

“L’abbiamo sempre elogiato, Inzaghi ha fatto un ottimo lavoro. Nel momento più importante, però, l’Inter è caduta. La partita di ritorno è stata compromessa all’andata, non sfruttando le tante occasioni avute a San Siro. I nerazzurri avevano le qualità per arrivare in fondo”.

Quali sono i motivi della crisi del Napoli?

“Osimhen non sta rendendo come lo scorso anno e tutta la squadra ne sta risentendo. Il gruppo ha perso la bussola, anche a causa delle scelte societarie. Per quanto riguarda il presidente, infatti, De Laurentiis non cambia, nel bene e nel male. Non si riconosce la scarsa competenza sportiva che alcuni gli attribuiscono”.

Lautaro sbaglia un altro rigore, quello decisivo.

“I rigori sono tecnica, possono essere allenati. Ma sono momenti particolari, sostanzialmente emotivi. Anche le capacità del portiere sono un fattore da non sottovalutare”.

Che sfida sarà Atalanta-Liverpool?

“Una gara tosta… Affrontare il Liverpool non dico sia proibitivo, ma è molto difficile”.