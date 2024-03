Lindstrom non convocato in Nazionale. Resterà a Napoli

Era arrivato in azzurro la scorsa estate per fare la differenza: 30 milioni di euro per strapparlo all’Eintracht Francoforte e alla concorrenza, ma un rendimento fin qui poco produttivo.

Factory della Comunicazione

Poco più di 600 minuti in campo, zero gol e zero assist all’attivo. E una titolarità mai conquistata nonostante tutto. In queste ore per il danese è arrivata l’ennesima pessima notizia del suo anno: il ct danese Kasper Hjulmand l’ha infatti escluso dalle convocazioni della nazionale per le due amichevoli che la Danimarca giocherà a marzo contro Danimarca e Isola Faroe.