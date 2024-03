Il Napoli di Calzona si sta preparando per affrontare domani l’Inter di Inzaghi a San Siro. Antonio Giordano, giornalista del Corriere dello Sport, ha partecipato a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre, dove ha parlato della situazione degli azzurri.

“Penso che il Napoli si possa salvare grazie all’Europa League. Il 5° posto è buono però deve renderlo tale una squadra che ha dimostrato di essere in grado di ribaltare le sensazioni dell’anima. Perché, se resta qualcosa, questa è l’immagine del disastro. È troppo facile e accomodante pensare che la qualificazione in Champions possa risolvere tutti i guasti che sono stati perpetrati nel Napoli. Perché il Napoli dello scudetto non esiste più.