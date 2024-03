Dubbio Osimhen per Napoli-Inter

È bastato accostare la parola affaticamento al nome di Victor Osimhen per far scattare l’allarme. L’antivigilia della sfida di Milano contro la capolista Inter ha preso subito le sembianze del giallo: ci sarà o no il centravanti nigeriano. Stamattina tutto sarà più chiaro, dopo la rifinitura e soprattutto dopo che Francesco Calzona diramerà le convocazioni: se Osimhen rientrerà nel gruppo che partirà per Milano, allora sarà regolarmente al centro dell’attacco domani sera, dove il Napoli ha necessariamente bisogno di strappare punti per muovere la classifica, per non staccarsi dal gruppone in corsa per un posto in Europa. Viceversa, in caso di forfeit, Calzona potrebbe addirittura ridare una maglia da titolare a Giovanni Simeone, per la prima volta dal suo avvento in panchina. Il Cholito è in vantaggio su Raspadori, e chissà che non possa approfittare del momento positivo in famiglia contro l’Inter, dopo la qualificazione ai quarti di Champions dell’Atletico di papà Diego proprio ai danni di Simone Inzaghi. Logico, però, che il Napoli speri di poter contare su Osimhen, che viene da tre prestazioni negative ma che resta fondamentale per la squadra campione d’Italia. Il report dell’allenamento di ieri recitava così: «Osimhen ha svolto lavoro personalizzato in campo per un affaticamento muscolare accusato nel finale di gara a Barcellona». Insomma, non sembra nulla di particolarmente grave, ma quando si tratta di noie muscolari ci si affida molto alle sensazioni del giocatore.

Factory della Comunicazione