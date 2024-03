Calcio Femminile -Serie A: manita della Sampdoria al Pomigliano

Beccari decisiva nel recupero piega la Viola. Show e poker di Dellaperuta al Liguori: le blucerchiate aprono la Poule Salvezza con una cinquina

Factory della Comunicazione

È tornata la Serie A Ebay e dopo la chiusura della regular season si sono aperte oggi le Poule Scudetto e Salvezza. Le prime squadre della parte alta della classifica a scendere in campo sono state Sassuolo e Fiorentina. Al Ricci, in una gara equilibrata fino alla fine, hanno avuto la meglio le neroverdi al 91′. Le padrone di casa così hanno collezionato quattro successi interni di fila con annessi clean-sheet per la prima volta nella loro storia in Serie A.

Con questo ko invece la Fiorentina ha perso due match di fila in campionato per la prima volta in questa stagione ma all’11’ la prima occasione della sfida odierna l’ha costruita proprio la Viola con Longo che ha recuperato palla sulla trequarti e si è involata. Durand tuttavia non si è fatta sorprendere e ha alzato il muro. A ridosso della mezz’ora di gioco è stato il Sassuolo a venir fuori e a impensierire la difesa avversaria per due volte, prima con Sabatino (ma senza riuscire a inquadrare lo specchio da distanza ravvicinata) poi con Missipo che ci ha provato dalla distanza. Le neroverdi hanno poi preso sempre più fiducia e più campo e al 40′ un’altra chance è sul piede di Sabatino, ma anche in questa occasione non ha impattato bene il pallone e ha vanificato il possibile vantaggio. La prima frazione dunque, non avara di palle gol, si è chiusa sullo 0-0 e la ripresa si è aperta con un nuovo guizzo offensivo della Fiorentina: Catena ha girato di testa il suggerimento di Georgieva ma Durand ancora una volta ha salvato le neroverdi sulla linea di porta. La replica del Sassuolo non ha tardato ad arrivare e al 53′ è stata Clelland a sfiorare il gol del possibile 1-0. Fino all’ultimo la gara è stata equilibrata e giocata a viso aperto da entrambe le squadre ma nel primo minuto di recupero è stata Beccari (subentrata al posto di Sabatino) a trovare la rete decisiva per la vittoria del Sassuolo: destro dal limite, Baldi battuta e Fiorentina beffata al fotofinish. Statistiche aggiornate per la numero 11 neroverde che ha segnato quattro gol in questa Serie A, meno solo di Kullashi (cinque) tra le giocatrici del Sassuolo. Nonostante il risultato comunque non cambia molto la classifica delle due squadre che vede la Fiorentina sempre terza con 39 punti e alle sue spalle l’avversaria odierna, distante dieci lunghezze.

La prima giornata della Poule Salvezza invece si è aperta con la goleada della Sampdoria in casa del Pomigliano. Con un rotondo 5-0 le blucerchiate, che non vincevano dall’1-0 del 4 febbraio proprio contro le campane, hanno mandato un chiaro messaggio alle altre squadre e in classifica hanno momentaneamente agganciato Milan e Como a quota 21 punti. La protagonista del match è stata Tori Dellaperuta, autrice di quattro reti.

L’attaccante è diventata la prima giocatrice della Sampdoria, ed anche la prima nata dal 2001 in avanti, capace di segnare almeno tre gol in un incontro di Serie A. Inoltre, ha realizzato tutte le sue nove reti nel massimo campionato in trasferta: tra le giocatrici che hanno realizzato più di cinque gol nella competizione dal 2022 in avanti, lei è l’unica che non è andata a segno in incontri domestici. Ma il match del Liguori si è aperto con l’autorete di Rabot al 24′: la numero 6 delle Pantere ha deviato nella propria porta il suggerimento di Giordano per Baldi e ha fatto segnare un nuovo record negativo per il Pomigliano che ora è la squadra che ha segnato più autogol in A dal suo esordio nel massimo campionato nel 2021/22 (sette). Un primo tempo piuttosto equilibrato dunque si è chiuso con il parziale di 1-0 per la Samp, grazie a questa autorete, ma poi è nella ripresa che le liguri hanno dilagato. Lo show di Dellaperuta è iniziato subito dopo l’intervallo, quando al 46′ ha raccolto con i tempi giusti il cross di Cuschieri e di testa ha battuto per la prima volta Buhigas. La doppietta personale è arrivata al 67′ con un tiro di potenza e infine ha calato il poker con altre due reti nel giro di tre minuti tra l’85’ e l’88’. Il terzo gol è arrivato ancora di testa grazie al traversone su calcio di punizione di Cuschieri che è diventata la prima giocatrice capace di servire almeno due assist in un incontro di Serie A con la Samp dopo Rincon, il 9 ottobre 2021 contro l’Inter; e infine la quarta rete è stata firmata con un destro potente su cui di nuovo Buhigas non ha potuto nulla. Il Pomigliano con questo ko resta ultimo in classifica con 6 punti.

Fonte: Figc