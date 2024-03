Zielinski tra presente e futuro: difficilmente giocherà contro l’Inter

L’ultima volta a San Siro è stato una sorta di derby per lui contro il Milan. Domenica invece sarà una partita molto speciale per Piotr Zielinski. Il centrocampista del Napoli sta vivendo questi ultimi mesi in azzurro da separato in casa proprio perché si è promesso sposo dell’Inter (era a scadenza e si è già accordato per un triennale con opzione all’ombra della Madonnina) prossimo avversario degli azzurri nella Scala del calcio. Difficilmente il polacco domenica sera scenderà in campo contro la sua futura squadra.

Factory della Comunicazione

Nonostante l’arrivo di Calzona e le chance che pure gli sono state concesse, scrive Il Mattino, Piotr finora le ha fallite tutte ed è difficile pensare che al Meazza – in quello che sarà una vero e proprio passaggio di consegne dello scudetto con ultima chiamata Champions per gli azzurri – il tecnico possa dargli nuovamente una maglia da titolare.

Tutto è cominciato con il tira e molla sul rinnovo che non è mai arrivato e poi c’è stato l’epilogo con l’esclusione del centrocampista dalla lista Champions che ha lasciato il segno. Che le strade tra Piotr e il Napoli fossero destinate a dividersi era ormai chiaro anche alle pietre, ma come sempre nella vita poi molto dipende da come i rapporti si interrompono. E stavolta lo strappo è stato a dir poco burrascoso.

Zielinski ha (sarebbe meglio dire aveva) il contratto a scadenza a giugno, poteva accasarsi con chiunque ed ha scelto l’Inter che domenica si ritroverà di fronte per l’ultima volta come avversario. In un colpo solo il Napoli ha cancellato otto anni di servizio della mezzala polacca all’ombra del Vesuvio.ha (sarebbe meglio dire aveva) il contratto a scadenza a giugno, poteva accasarsi con chiunque ed ha scelto l’Inter che domenica si ritroverà di fronte per l’ultima volta come avversario.