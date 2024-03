“Senza Champions annata fallimentare. Calzona può fare buon lavoro”

Francesco “Ciccio” Graziani, allenatore, ha parlato ai microfoni di Si Gonfia la Rete del Napoli, che dopo l’eliminazione dalla Champions per mano del Barcellona si rituffa in campionato affrontando l’Inter, altra delusa di Coppa (eliminata dall’Atletico Madrid).

“Sulla Lazio eravamo tutti poco ottimisti circa il passaggio del turno di Champions, sul Napoli e sull’Inter avevamo qualche timore, ma pensavamo potessero fare entrambe qualcosa in più. L’Inter sia all’andata che al ritorno si è mostrata all’altezza di questa Champions, ma non ha concretizzato, non ha buttato dentro quella maledetta palla ed è un peccato perché forse delle tre era quella che aveva più chance. E’ vero che l’Inter in campionato non sbaglia quasi mai e in Champions lo ha fatto, ma anche il Napoli lo scorso anno lo ha fatto.

Il Napoli ha solo l’obiettivo Champions, se non lo centra sarà un’annata fallimentare. Spero e mi auguro che Calzona possa fare un ottimo lavoro, se riesce a portare questa squadra in Champions meriterebbe quattro contratti, non uno! Credo che il Napoli ci stia pensando, Calzona è un ragazzo perbene, pulito, ha le sue idee di calcio, non gli manca nulla. Certo, non ha un passato di alto profilo perchè ha sempre fatto l’assistente, ma se non gli si da la possibilità di allenare e crescere non crescerà mai. Certo è che per lui conteranno i risultati. E’ arrivato in un momento difficile, è il terzo medico che va a curare il Napoli e se hanno fallito i primi due c’è da pensare che quota è una squadra malata. Calzona ha rivitalizzato sia Osimhen che Kvaratskhelia. La qualificazione passa attraverso e soprattutto il rendimento di questi due giocatori poi è chiaro che deve crescere il centrocampo e la difesa deve essere più accorta, ma Osimane e Kvara sono i due calciatori determinanti, i due top player”.