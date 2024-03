Inter/Napoli: tutti i numeri delle due deluse eliminazioni europee. Il tabù degli azzurri

Factory della Comunicazione

Sette su 11

A partire dalla stagione 2018-19, l’Inter ha vinto 7 delle 11 sfide contro il Napoli in Serie A (2 pari, 2 ko), mantenendo 5 volte la porta inviolata nel parziale, inclusa la gara di andata (3-0).

10 gol

Il Napoli ha segnato 10 gol in 4 partite sotto la guida di Calzona in Serie A (media di 2,5 a match), uno in più rispetto alle 12 gare in campionato con Mazzarri (9).

4 volte Osi&Kvara

Dall’esordio di Calzona, nessun giocatore ha segnato più gol di Osimhen e Kvaratskhelia in Serie A (entrambi 4, come Dybala).

All’attacco

Inter e Napoli sono le prime due squadre di Serie A per tiri totali (rispettivamente 428 e 476), nello specchio (154 e 153), palle giocate in area di rigore avversaria (797 e 829), xG a favore (59,6 e 46,4) e per conclusioni subite (entrambe a 283).