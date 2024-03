“Inter-Napoli? Nerazzurri partono favoriti, ma occhio alla voglia di rivalsa azzurra”

Nel corso del suo intervento durante 1 Football Club, Michele Serena ha fatto il punto sul match fra Inter e Napoli.

Factory della Comunicazione

Frattesi può essere un calciatore difficile da gestire per la difesa azzurra?

“Potrebbe accadere, anche se potrebbe valere per tutti. Non escludo, però, che potrebbe cambiare qualcosa a livello tattico. Inzaghi ha dimostrato di saper trovare sempre delle soluzioni all’interno della rosa. È difficile preparare una partita senza poter avere delle certezze. Frattesi è uno di questi casi, è un giocatore che si conosce poco”.

Politano e Di Lorenzo sembrano accusare stanchezza nelle ultime partite. Perché crede che Calzona non conceda maggiore spazio a Mazzocchi?

“Bisognerebbe chiederlo al tecnico, dall’esterno è sempre difficile giudicare. Ricordo che qui a Venezia ha anche fatto il terzino di una difesa a quattro e, pertanto, credo possa essere impiegato in quel ruolo. Probabilmente non è al massimo della condizione fisica”.

La Fiorentina non ha espresso il miglior calcio contro il Maccabi. I viola devono migliorare qualcosa in vista dei prossimi impegni?

“Il giudizio sulla Fiorentina è generalmente positivo. Ha sempre migliorato qualcosa negli anni. Lo scorso anno ha conquistato due finali. Non è sempre semplice e scontato arrivare in fondo, e la Viola lo sta facendo. È vero, la squadra di Italiano ha rischiato contro il Maccabi, il risultato è sempre stato sul filo. Inoltre, anche i viola dovranno cercare di guadagnare punti in campionato, ma penso che abbiano le qualità per potervi ambire”.

Il prossimo turno vedrà contrapporsi Napoli e Inter. Chi vede favorito?

“Come soluzione di rosa, direi l’Inter. Inzaghi ha la possibilità di fare più cambi. Naturalmente, bisognerà vedere quanto avranno influito le gare di ritorno sulle due squadre. Il Napoli, però, potrebbe disimpegnarsi in una grande prova, soprattutto in virtù della necessità di risalire la classifica”.