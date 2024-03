Dario Marcoli, ex azzurro e opinionista Dazn, ha partecipato a Marte Sport Live in onda su Radio Marte dove ha parlato del momento degli azzurri.

“Inter-Napoli è la sfida tra le due deluse dalla Champions ma è una partita che comunque il Napoli sa come affrontare, se torna a giocare come sa. Non penso che l’Inter sia demoralizzata dal ko con l’Atletico Madrid, perché è uscita ai calci di rigore e la prestazione l’ha fatta anche ieri . Ci vuole sicuramente il miglior Napoli per fare punti.

Può vincere?