In Europa per vincere bisogna essere perfetti

L’osservatore e dirigente sportivo Carlo Iacomuzzi intervenendo a “Marte Sport Live – tiro al bersaglio”, in onda su Radio Marte, ha parlato della partita in champions del Napoli e si è soffermato sulla Youth League giocata in settimana:

Factory della Comunicazione

“Ho visto Milan-Real della Youth League, è finita ai rigori ma il Real ha giovani del 2007 che potrebbero giocare tranquillamente in serie A. I ragazzi li fanno giocare, gli danno la possibilità di crescere con i “grandi”, vanno in giro per il mondo. In Italia tutto questo non accade. Finalmente ora gli osservatori saranno anche lavoratori dello sport, bisogna creare presupposti per far crescere i nostri talenti.

Il Napoli ha giocato una buona gara contro una squadra forte, ha avuto momenti di sbandamento soprattutto nei primi minuti, poi però ha avuto l’opportunità di pareggiare. Il rigore non dato mi lascia perplesso. Questi sono piccoli particolari, il presidente De Laurentiis ha creato una situazione di conflittualità e quando si va in campo internazionale bisogna invece essere perfetti. La rincorsa Champions? Nessuna squadra ha il potenziale offensivo del Napoli, bisogna mettere ora gli azzurri in condizione di farcela. Sarà difficilissimo, una battaglia perché il campionato sembra diviso in due tronconi: da un lato c’è chi sogna l’Europa, dall’altro chi lotterà per non retrocedere, per cui nessuno regalerà nulla”.