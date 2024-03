Il Napoli si sta preparando per la partita di domenica a San Siro contro l’Inter. Ciccio Graziani, ex campione del mondo e opinionista, ha partecipato a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre per parlare della situazione del Napoli.

“Cosa c’è rimasto di questa stagione del Napoli?

Tanta amarezza. Anche l’eliminazione dalla Champions è un evento che pesa. Ora quello che c’è rimasto è l’inseguimento all’eventuale 5° posto. E’ stato sicuramente un campionato non all’altezza delle prospettive e dei desideri dei tifosi napoletani. Non penso che martedì sia stato Cubarsì a non far toccare palla a Osimhen ma il fatto che nell’espressione del gioco del Napoli il nigeriano ha avuto poche opportunità. E, in quelle poche opportunità, Osimhen si è anche procurato un calcio di rigore. A tal proposito ricordo come noi italiani massacriamo gli arbitri e la moviola mentre in Europa accadono questi episodi che se succedessero da noi scoppierebbe la rivoluzione. Nonostante le leggi siano uguali per tutti, la documentazione della sala VAR è unificata a tutte le federazioni europee, non si capisce perché gli arbitri, nelle Coppe, sono molto più permissivi dei nostri. Tant’è che in Europa noi italiani siamo tacciati di essere troppo fiscali perché concediamo il 50% dei rigori in più rispetto agli altri.