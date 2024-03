Il Napoli batte un record italiano nelle coppe europee

Il Napoli è l’unico club italiano a qualificarsi in Europa da 14 anni di fila. Come riportato dal corriere dello sport, dopo il battesimo dell’era De Laurentiis in Coppa Uefa, stagione 2008-9, uscita al primo turno contro il Benfica, il Napoli fallì la qualificazione nell’anno successivo ma poi, dal 2010-11, ha sempre conquistato un posto in Champions (8 volte) o in Europa League. Tre volte ha vissuto entrambi i tornei uscendo ai gironi in Champions e “retrocedendo”.

Il miglior piazzamento in Champions?

I quarti col Milan nel 2023. In altre quattro occasioni aveva raggiunto gli ottavi, uscendo due volte col Barcellona, una col Real Madrid e una col Chelsea. Sei sono state invece le qualificazioni in Europa League, disputata in totale 9 volte con le 3 vissute subentrando a metà percorso. Il punto più alto dell’era De Laurentiis a livello europeo è la semifinale di Europa League persa contro il Dnipro nel 2015. Quattordici anni di imprese, notti magiche, campioni in gol: da Higuain a Cavani, da Osimhen a Lavezzi, da Hamsik a Mertens e Kvara. Un libro lungo 14 anni.