Fedele non troppo speranzoso: “A Milano servirà un miracolo”

Nel corso di Marte Sport Live in onda su Radio Marte è intervenuto il dirigente Enrico Fedele sulla prossima partita del Napoli contro l’Inter di Simone Inzaghi post eliminazione in Champions League: “Non penso che il Napoli troverà un’Inter scoraggiata ma eventualmente arrabbiata. I nerazzurri sono usciti dalla Champions perché hanno giocato con una certa sufficienza, senza quella rabbia e quell’aggressività che li hanno contraddistinti. Al di là di tutto è il Napoli che non offre garanzie, per questo dico che per vincere a Milano serve un mezzo miracolo. Troveremo sazia l’Inter? Non saprei, lo spero ma non credo, tenendo conto che gli azzurri sono usciti dalla Champions contro la scuola calcio del Barcellona e non contro una squadra imbattibile. Il futuro del Napoli può essere di nuovo positivo se De Laurentiis riuscirà a mettere da parte l’egocentrismo per tornare a fare solo il presidente. È chiaro che, senza discussioni, bisognerebbe affidare da subito la ricostruzione ad un uomo di campo, a un dirigente sportivo che abbia peso e autonomia. Io assolvo il presidente perché ha portato lo scudetto, però ora ha toccato il fondo. Gli consiglio, anche a difesa dei suoi soldi visto che il patrimonio del Napoli si è ridotto del 20-30% dopo questa stagione, di affidare a dirigenti competenti, ripeto, il rilancio. Deve riconoscere che ha sbagliato, se continua con quest’opera di egocentrismo invece continuerà a sbagliare. La speranza del Napoli, per le prossime 10 gare, è quella di agganciare il quinto posto, contando in un posto Champions supplementare per l’Italia”

Factory della Comunicazione