CdS Campania – “SI PUO’ FARE”. Calzona ha le ultime dieci giornate a disposizione per centrare l’Europa. Il piano

Dalla trasferta con l’Inter al Lecce: domenica comincia un altro campionato per la squadra già fuori da Champions, lotta scudetto e Coppa Italia

Avvio durissimo con i nerazzurri e poi l’Atalanta

Dalla 34ª alla 37ª gli scontri diretti con Roma, Bologna e Fiorentina

Calzona ha le ultime dieci giornate a disposizione per centrare l’Europa e l’ultimo obiettivo possibile

La sua conferma è legata anche al risultato finale Napoli da numero 10

La caccia è partita Sul tavolo la 15ª qualificazione internazionale. Va ridotto al volo il gap in classifica

La distanza ora è 7 punti dal 4° posto

I l Napoli deve indossare la maglia numero 10 e poi giocare da fantasista.