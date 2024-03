Calzona ha settanta giorni per compiere l’impresa, se basteranno

Il tempo stringe ed il campionato avanza, ed il Napoli non dovrà più sbagliare se vorrà provare a compiere l’impresa di approdare alla prossima Champions League. Mister Calzona, arrivato per portare a termine questo “miracolo” ha settanta giorni precisi per raggiungere l’obiettivo, come sottolinea oggi il Corriere dello Sport. “Calzona, l’allenatore-ct che nel corso della sosta guiderà la Slovacchia nelle amichevoli con Austria e Norvegia, si gioca forse più del Napoli stesso da domenica al 26 maggio. Settanta giorni precisi, tondi tondi, in cui farà di tutto per rimodellare la delusione e i paradossi con un’opera che assumerebbe i contorni dell’impresa (per non scomodare i miracoli) e trasformarli in una specie di fuga per la vittoria. Verso l’Europa: minime le chance di agganciare la Champions, soprattutto se la squadra continuerà a fare su e giù e a sprecare match point (vedi Toro); ma il calcio è il teatro dell’assurdo e i 3 punti possono cambiare il destino di una classifica con un filotto di successi. Inutile scrivere dell’ignoto: basta parole, solo fatti. E i bilanci, come nella migliore delle tradizioni, saranno scritti e compilati alla fine. E saranno molteplici: collettivi e individuali. Perché Calzona, sia chiaro, si sta giocando l’Europa ma anche il futuro: la sua conferma sulla panchina del Napoli, e le chance di continuare il percorso inaugurato all’improvviso tra la macerie di innumerevoli errori e situazioni controverse, sono legate anche ai risultati. È la dura legge del gol”.

Factory della Comunicazione