Al via la seconda fase del campionato di Serie A Femminile

Le squadre si porteranno dietro i punti ottenuti nelle prime 18 giornate. Oltre al derby d’Italia (diretta su Rai 2 e DAZN), sabato spazio a Sassuolo-Fiorentina, mentre la poule salvezza inizierà con Pomigliano-Sampdoria e Como-Napoli

Titolo di campione d’Italia e piazzamento Champions da una parte, volata per non retrocedere dall’altra. Sono questi i verdetti che animeranno le due poule – scudetto e salvezza – della seconda fase del campionato, che prenderà il via nel weekend, con le dieci protagoniste della Serie A eBay che si porteranno dietro i punti ottenuti nelle prime 18 giornate. Tutte le gare come di consueto saranno trasmesse in diretta su DAZN, la Rai manderà invece in onda un match a settimana, a partire dal derby d’Italia.

La poule scudetto si aprirà con Sassuolo-Fiorentina e Inter-Juventus, turno di riposo per la Roma capolista, che si presenta ai nastri di partenza con un margine di 8 punti sulle bianconere e di 12 sulle viola. Alla luce dell’ampio distacco dalla vetta, più che sulla rimonta nei confronti delle giallorosse, le due inseguitrici cercheranno di blindare quanto prima la qualificazione alla UEFA Women’s Champions League, che dalla prossima edizione vedrà la partecipazione di tre squadre italiane.

Sarà dunque la Fiorentina, sulla scia dell’entusiasmo per aver centrato la finale di Coppa Italia, a dare il calcio d’inizio alla poule scudetto. La formazione allenata da De La Fuente ha vinto gli ultimi quattro confronti con le neroverdi, che però come le toscane stanno attraversando un grande momento di forma: l’undici di Piovani ha ottenuto i tre punti in quattro delle ultime cinque partite e non ha subito gol in sei delle ultime otto giornate. Tra le padrone di casa l’osservata speciale sarà Sabatino, ex della sfida (32 reti nelle sue due stagioni in viola) che ha trovato la via del gol nelle ultime due uscite casalinghe, le toscane continueranno invece a fare affidamento sulla vena realizzativa di Janogy, la giocatrice di Serie A che con i suoi 7 centri ha segnato di più nel 2024 (per la classifica marcatrici del campionato clicca qui).

Domenica alle 16 inizierà il terzo derby d’Italia della stagione: l’Inter è ancora alla ricerca del primo successo contro le rivali e ha perso le ultime due gare davanti ai propri tifosi, la Juventus è invece reduce dal doppio ko in coppa con la Fiorentina e, nel mezzo, c’è anche stato l’avvicendamento in panchina tra Montemurro e Zappella. Al ‘Pozzo-La Marmora’ di Biella si affronteranno le due centrocampiste più prolifiche dell’anno, la nerazzurra Magull (5 reti) e la bianconera Echegini (4, compresa la doppietta nel confronto andato in scena un mese fa a Milano).

Pomigliano-Sampdoria e Como-Napoli, questi i due match del primo turno della poule salvezza, alla quale prenderà parte anche il Milan. Le otto giornate che mancano alla fine del campionato (si chiuderà domenica 19 maggio) saranno fondamentali soprattutto per le due squadre campane, ultime con 6 punti e ormai staccatissime dal resto del gruppo. Sabato inizierà il duello a distanza tra la formazione granata e quella azzurra, una lunga volata che si chiuderà con lo scontro diretto in programma nell’ultima giornata e che vedrà l’ultima classificata retrocedere e la penultima disputare lo spareggio con la seconda del campionato di Serie B.

Il regolamento prevede che al termine della stagione, in caso di arrivo a pari punti tra due o più squadre, contino i punti ottenuti e la differenza reti nei quattro scontri diretti, due della prima fase e due della seconda.

Fonte: Uff stampa FIGC