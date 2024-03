Salvatore Bagni sicuro: “Io mi sarei tenuto Gaetano!”

Salvatore Bagni, ex calciatore del Napoli, ha parlato in un’intervista a IL Mattino, dove fra le altre cose ha sottolineato la responsabilità della società nei disastri di questa stagione post scudetto.

In nove mesi però è stato dilapidato un patrimonio: subito fuori dai giochi scudetto, eliminati dalla Coppa Italia e da martedì fuori dalla Champions e di conseguenza anche dal Mondiale per club. C’è un responsabile di tutto questo?

«Le scelte societarie. Ma prima di tutto il presidente De Laurentiis. Sono amico del patron, ma la genesi parte da lui: del resto è lui che decide tutto ed avrà pensato che poteva risolvere anche quest’anno ogni cosa. Forse ha peccato un po’ di presunzione. Per non parlare della scelta di Garcia che è stata assolutamente negativa. E poi via via tutto il resto».

A cosa si riferisce?

«Le responsabilità si spostano. Il mercato di quest’anno è stato fallimentare rispetto al passato. Incassi 50 milioni dalla partenza di Kim e prendi tre giocatori che sono serviti a poco. Dendoncker ancora non l’ho visto, Lindstrom gioca con il contagocce, Traorè è reduce da un lungo periodo di stop, Ngonge si era infortunato… Bisognava fare operazioni più mirate a gennaio. Magari spendendo qualcosina di più per sopperire alle mancanze che avevi e che hai ancora. Per non parlare di altre scelte».

Quali?

«Io mi sarei tenuto Gaetano ad esempio: se metti fuori Zielinski devi avere un’altra mezzala e Gaetano ha sempre fatto gol e la porta la vede. Allora mi chiedo: perché non è stato fatto? Poteva essere utile. Registro tante cose negative anche nelle scelte di mercato».

È arrivato anche un terzo allenatore sulla tolda della nave: Calzona è solo un traghettatore o si può ripartire da lui?

«A me Calzona piace. Ha migliorato tanto la squadra. Sia nel modo di stare in campo, sia come autostima. È una persona molto serena e lascia liberi i giocatori di esprimersi secondo le loro caratteristiche. Certo, scegliendo un allenatore che è anche commissario tecnico della Slovacchia, poi rischi di pagare qualcosa. Non penso che l’anno prossimo DeLa sia disposto ad accettare il doppio incarico».