Per dignità il Napoli, secondo Sky, deve arrivare ad uno dei due obiettivi europei

Secondo me La Fifa ha la sua comunicazione, già impostata. Quindi se avesse vinto il Napoli Infantino avrebbe dato il benvenuto agli azzurri nel Mondiale Per Club un minuto dopo la vittoria così come accaduto per la Juventus. Insomma non ci vedo nulla di particolare nel dare il benvenuto alla Juve un minuto dopo la fine della partita tra Barcellona e Napoli. C’è la possibilità di restituire almeno una dignità alla stagione del Napoli. Data la situazione economica, la società potrebbe anche permettersi una stagione senza le coppe però c’è ancora una possibilità non so per quale Europa. Perché non sappiamo se il 5 posto varrà la Champions, non sappiamo che tipo di sviluppi potranno avere gli ultimi accadimenti relativi al Milan. È tutto ancora nebuloso ma aperto ed il Napoli, credo, possa ancora prendersi un pezzetto di questa stagione. Sebbene restino rimpianti ed amarezza. In merito ai cambi, io Politano mai l’avrei tolto. Ma la cosa paradossale è che fino a qualche giorno fa tutti volevano provare Lindstrom e oggi c’è chi lo vuol mettere a Piazzale Loreto a testa in giù. Ma questo è il calcio. Per me- – ha riferito il giornalista Sky Francesco Modugno a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre – il Barcellona aveva più idee, più energia, più talento, era più forte. Il Napoli ha fatto la sua partita con dignità, orgoglio, carattere ma è passata la squadra che nel doppio confronto ha meritato di più. Pur avendola giocata Osimhen la partita l’ha sbagliata. Io sulla voglia, sul coinvolgimento tecnico, fisico e mentale di un calciatore mai potrei avere dubbi. Ma la partita di ieri Victor l’ha calcisticamente sbagliata. Un giocatore che nel primo tempo è finito 5-6 volte in fuorigioco non ha avuto la capacità di leggere la partita. Nonostante il fatto che si sia procurato un rigore e sarebbe potuto essere nuovamente decisivo. A Kvara è mancato lo spunto, la concretezza, la brillantezza, la capacità di determinarla. È chiaro che quando vai a giocare certe partite sono giocatori come loro che te le devono far vincere. Ma il calcio non è così consequenziale. E quindi capita che non accada così e ieri proprio loro sono mancati”

