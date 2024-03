Iezzo, ex azzurro: “Il Napoli ha le qualità per qualificarsi alla prossima Champions”

Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Marte Sport Live. “Il Napoli deve cercare di fare il possibile per provare a qualificarsi alla prossima Champions League: ha le qualità per farlo, l’ha dimostrato anche contro il Barcellona. Se eliminiamo la prima parte di gara dove ha pagato un approccio probabilmente contratto che l’ha portata a subire due gol in meno di venti minuti. Calzona deve essere bravo a far capire ai ragazzi che c’è un’altra sfida adesso e che questa sfida è rappresentata dalle prossime dieci partite e mantenerli concentrati sull’obiettivo. Essere ottimisti al momento non è facile, perché anche nelle ultime gare il Napoli ha perso troppi punti per raddrizzare la stagione. Il tempo a disposizione non è molto, il Napoli deve dare il massimo: in questo senso Calzona deve lavorare sulla testa dei calciatori e mettere in campo i calciatori che hanno voglia di fare qualcosa di importante, prendendosi la responsabilità di fare scelte anche poco popolari verso giocatori che eventualmente non diano il massimo in allenamento”.

