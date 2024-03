Folorunsho, da luglio a Napoli in prima squadra

A Verona da protagonista. Questa è la veste che Michael Folorunsho sta indossando in questo campionato nella squadra scaligera. Il calciatore di proprietà del Napoli si destreggia tra gol di pregevole natura e prestazioni notevoli. Monitorato da Luciano Spalletti che si è già espresso molto favorevolmente su di lui. L’esperto di mercato, Nicolò Schira ha scritto: “Michael Folorunsho tornerà al Napoli dal Verona alla fine della stagione. I piani del Napoli per lui sono chiari: vuole mantenerlo in prima squadra da luglio. Spalletti sta monitorando il centrocampista e potrebbe convocarlo per la Nazionale Italiana”

Michael #Folorunsho will return to #Napoli from #Verona at the end of the season. Napoli’s plans for him are clear: they want to keep him in the First Team from July. #Spalletti is monitoring the midfielder and could call him for Italy National Team. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) March 14, 2024