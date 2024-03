Calzona “si candida”: non mi è arrivata alcuna proposta

Non si sa se ci sia uno dei famosi casting in atto, ma Champions o meno, Francesco Calzona resta candidato serio per guidare il nuovo ciclo azzurro. Ieri, parlando del suo futuro, non si è sbottonato molto, ma una frase dice in realtà molto. La si legge su La Gazzetta dello Sport: «Se arriverà un’offerta deciderò insieme alla Federazione la cosa migliore da fare. Ma al momento non mi è arrivata alcuna proposta». E’ lecito pensare che questo nuovo ruolo di capo allenatore piaccia a Calzona. È stata l’unica intuizione felice post scudetto di De Laurentiis, arrivata forse in ritardo. E ora si gioca il futuro provando a centrare l’obiettivo più importante per il club. «Calzona è una persona affidabilissima» ha detto De Laurentiis prima del Barça. Non erano parole di circostanza, la stima c’è e la fiducia è tanta. Se basterà a permettergli di essere il tecnico del nuovo ciclo lo scopriremo presto.”

