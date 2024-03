Xavi, la soddisfazione: “La cantera del Barca non tradisce mai”

Non deve essere stato un periodo facile per Xavi. Anche la decisione di lasciare a fine stagione deve aver lasciato segni. Ora, però, c’è la soddisfazione di essere tra le 8 squadre più forti d’Europa e di aver raggiunto questo traguardo grazie a dei giovanissimi. Questa l’unica cosa che lo fa veramente illuminare. Si legge su La Gazzetta dello Sport: «Abbiamo giocato con Lamine che ha 16 anni, Cubarsí che ne ha appena compiuti 17, Fermin che lo scorso anno era in terza divisione e ne ha 20. La cantera del Barcellona non tradisce mai. Cubarsí era al debutto in Champions e si è preso il premio di migliore in campo. È incredibile. Non è mai nervoso, oggi è stato eccezionale nel raccordo tra difesa e attacco con passaggi di grande qualità».

