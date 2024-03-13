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UFFICIALE – Tutti gli arbitri della 30^ giornata di Serie B

By Gabriella Calabrese
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Si rendono noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 30ª giornata del Campionato di Serie B 2023/24 in programma sabato 16 marzo.

 

Factory della Comunicazione

PALERMO – VENEZIA      Venerdì 15/03 h. 20.30

DOVERI

VIVENZI – ROSSI M.

IV:      ZANOTTI

VAR:     NASCA

AVAR:       PEZZUTO

 

BRESCIA – CATANZARO      h. 14.00

COSSO

DI IORIO – MINIUTTI

IV:      VIRGILIO

VAR:     NASCA (ON-SITE STADIO “MARIO RIGAMONTI”)

AVAR:      TREMOLADA (ON-SITE STADIO “MARIO RIGAMONTI”)

 

COMO – PISA      h. 14.00

FERRIERI CAPUTI

LO CICERO – VIGILE

IV:       BARATTA

VAR:      SERRA

AVAR:       PAGNOTTA

 

FERALPISALO’ – PARMA     h. 14.00

GUALTIERI

CAPALDO – CEOLIN

IV:     MADONIA

VAR:     GARIGLIO (ON-SITE STADIO “LEONARDO GARILLI”)

AVAR:     DI VUOLO (ON-SITE STADIO “LEONARDO GARILLI”)

 

SUDTIROL – CREMONESE     h. 14.00

GHERSINI

MONDIN – D’ASCANIO

IV:      ANDREANO

VAR:     MIELE

AVAR:     PAGANESSI

 

TERNANA – COSENZA     h. 14.00

MINELLI

MASTRODONATO – GALIMBERTI

IV:     VOGLIACCO

VAR:     MAGGIONI (ON-SITE STADIO “LIBERO LIBERATI”)

AVAR:      DIONISI (ON-SITE STADIO “LIBERO LIBERATI”)

 

BARI – SAMPDORIA    h. 16.15

PERENZONI

BARONE – LONGO

IV:     DE ANGELI

VAR:     MERAVIGLIA (ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)

AVAR:     PICCININI (ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)

 

CITTADELLA – MODENA    h. 16.15

MONALDI

ROSSI L. – RICCIARDI

IV:     GAVINI

VAR:     PEZZUTO

AVAR:       LONGO S.

 

REGGIANA – SPEZIA    h. 16.15

SANTORO

BAHRI – VOTTA

IV:       DI CICCO

VAR:      DI MARTINO

AVAR:      MUTO

 

ASCOLI – LECCO     Domenica 17/03 h. 16.15

RUTELLA

ROCCA – CIPRIANI

IV:     DI FRANCESCO

VAR:     DI MARTINO

AVAR:      GARIGLIO

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