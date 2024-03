Chiesa, ex arbitro: “Svista di Makkelie su Osimhen, l’intervento su Lobotka era da rosso diretto!”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Massimo Chiesa, ex arbitro:

“Makkelie non ha arbitrato male nel complesso. L’ha tenuta senza troppi problemi, anche se ha commesso qualche incertezza. Su Osimhen c’era un rigore netto, ma ormai c’è il luogo comune di differenziare le regole tra Serie A e Champions League. C’è meno vittimismo in Europa, ma il fallo è fallo. Makkelie non ha visto il pestone di Cubarsì, nonostante sia un arbitro di alto livello. La domanda è: perché non è stato richiamato al VAR? Bisogna fare attenzione a come vengono composte le terne.