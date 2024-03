CdS – De Laurentiis tra il contratto di Kvara e gli ultimi guai con DAZN e Sky

Non è un periodo proprio positivo per il Napoli, e per il suo presidente, che sembra un ciclone, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Calzona è stato lodato dal suo presidente, Aurelio De Laurentiis, che ne ha parlato come di «un tecnico affidabilissimo». Prima della sfida col Barça, Adl ha parlato pure del futuro di Kvara: «L’agente ha detto che andrà via solo per un’offerta irrinunciabile? L’offerta deve arrivare a me, non a lui. Kvara ha un contratto e io vorrei estenderglielo». Ma c’è anche chi dice basta: in Lega si sono stufati e i club stanno brontolando (eufemismo) per le ormai «classiche», ripetute e insopportabili esternazioni di De Laurentiis. E quei silenzi dinnanzi ai microfoni non solo fanno rumore ma costano: dopo la prima multa di centomila euro, ne è arrivata un’altra, stessa entità, per lo «sciopero» con Dazn. Duecentomila euro in una settimana, ma fossero solo quelli…”

