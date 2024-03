“Alla Uefa non hanno fatto piacere molte cose fatte da Adl”

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Sandro Sabatini, giornalista, che ha parlato del momento degli azzurri.

“De Laurentiis?

Alla Uefa non ha fatto piacere l’anno scorso vedere l’incontinenza verbale dialettica del presidente quando parlava male delle istituzioni a pochi giorni dalla gara col Milan, alla Uefa non ha fatto piacere vedere De Laurentiis vicino al presidente della Superlega e non ha fatto piacere quell’intromissione all’intervista di Politano al giornalista Sky. Ora, non dico che gli arbitri hanno punito De Laurentiis, ma certe cose pure se sono condivisibili, nella tempistica, sono state sbagliate. L’uomo, il personaggio De Laurentiis, sta scrivendo da 20 anni la storia del Napoli, non banale, ma di successo. Se si dovesse costruire un De Laurentiis perfetto, inserirei una app per limitare queste uscite o almeno per spostare le tempistiche.

Il Napoli ha giocato con tutti gli undici uomini dell’anno scorso, quindi che sia stato sbagliato il mercato è sotto gli occhi di tutti. De Laurentiis ho letto che avrebbe dato un premio alla squadra in caso di ammissione al Mondiale per Club. Siccome anche il quinto posto vale molto in termini economici, mi aspetto che trasferisca quel premio, sarebbe un incentivo per la squadra. Il pericolo che ci sia un crollo ora è dietro l’angolo, ma per rimediare l’annata, metterei in piedi un premio del genere.

Calzona è arrivato velocemente, nemmeno sapeva tutti i nomi ed i cognomi dei calciatori del Napoli alla prima partita perchè era arrivato da poche ore e fece il possibile, ma non aver tratto degli insegnamenti dalla prima partita è stata una leggerezza. Il Napoli ha giocato come per vincerla subito quella partita di ieri dimenticando che le partite durano almeno 90 minuti. Neppure le sostituzioni mi sono piaciute, mi sono sembrate già preparate sul pullman. Politano andava lasciato in campo, il suo sostituto poi ha sbagliato il gol e stesso dicasi di Mario Rui che passati i primi 15 minuti aveva preso le misure, il suo sostituto no”.