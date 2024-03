Una chiave tattica che si ripeterà: Rrahmani/Lewandowski, fuori i muscoli

Sì, il duello si ripeterà, anche perchè alternative non ce ne sono. A Barcellona sarà Rrahmani/Lewandowski nonostante il gol dell’ andata e le relative difficoltà. Il centrale azzurro rientra anche da un infortunio…Si legge su Il Mattino: “Ostigard è pronto, ha grinta, personalità. Ma poco mestiere per tentare di fermarlo. In ogni caso, questo passa il convento. Se recupera, sullo scacchiere dovrebbero trovarsi faccia a faccia, anche se il polacco ha ampio raggio d’azione. A turno quindi uscirà il centrale di destra e Juan Jesus, per morderlo, a seconda delle oscillazioni del numero 9 del Barcellona. Ovvio che non bastano i due centrali difensivi per evitare guai: l’apporto dei tre centrocampisti sarà fondamentale visto che nella gara del Maradona la loro eccessiva timidezza ha consentito al Barcellona di gestire il ritmo e il sostanziale controllo per almeno due terzi della partita. Fino al gol del vantaggio. Chiaro che da tempo è evidente a tutti (tranne a De Laurentiis) che il problema sia proprio là dietro: ha perseverato a gennaio nel non prendere un centrale (Perez dell’Udinese è saltato per una commissione da 700mila euro). Si arriva alla sfida più importante dell’anno con Rrahmani ancora in dubbio (in ogni caso sono sette giorni che non si allena) e la grande probabilità che al gran galà si presenti con la coppia di difensore che con Spalletti ha sempre fatto panchina.”

