Ugolini, così signorile, sempre stato vicino al Napoli e corretto. Michele Platino non ha una risposta

“Mi riesce difficile dare una spiegazione al comportamento di De Laurentiis nei confronti di Sky. Sarebbe bello se De Laurentiis spiegasse il perché di tutto questo. Poi – ha riferito il giornalista Plastino a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre – non capisco perché comportarsi così con un collega, Ugolini, così signorile, sempre stato vicino al Napoli e corretto. Mi auguro che il presidente del Napoli non stia attraversando un momento di suo esaurimento, di sfogo che derivi da una situazione di malessere personale. La cosa grave è che il presidente, comportandosi così, pensa di difendere Napoli. Questo secondo me è grave e qualcuno glielo dovrebbe far capire. Se ci sarà l’opportunità chiederò scusa a Sky e a Ugolini a nome della gente di Napoli, dei napoletani. Quindi, se mi capiterà, io dirò che il presidente De Laurentiis non rappresentava i napoletani nel momento della sfuriata. E mi spiace per Ugolini, che stimo molto; anzi lo invidio per il self control perché non so che reazione avrei potuto avere se fosse capitato a me. Guardando a stasera, sottolineo l’ottimo lavoro di Calzona e questo può far ben sperare. Il Napoli può affrontare con grande decoro il Barcellona che non è lo stesso, straordinario squadrone di un tempo”.

Factory della Comunicazione