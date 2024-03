L’ex Rastelli: “C’è un azzurro dal quale mi aspetto un grande contributo”

“Barcellona-Napoli è quel tipo di partita che ti permette, per le forti motivazioni, di riuscire a dare qualcosa in più per il valore della Champions e per la cornice di pubblico. Il Napoli – ha detto l’allenatore ed ex azzurro a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live – ha la possibilità di fare una grande prestazione e di passare il turno, affrontando un Barcellona non straordinario come qualche anno fa. Serve però una partita quasi perfetta. Per sottrarsi al possesso spagnolo bisogna giocare la propria gara valorizzando le proprie potenzialità. Rispetto all’andata c’è un Napoli più rinfrancato, ha ritrovati principi e certezze del recente passato. Mi aspetto una partita molto equilibrata, il Napoli deve essere bravo a sfruttare ogni minima chances di passare in vantaggio e, se dovesse riuscire a segnare, dovrà essere altrettanto bravo a non subire troppo. Si giocherà sull’equilibrio e sui dettagli. Oltre a Osimhen e Kvaratskhelia, credo che stasera sarà fondamentale il rendimento del centrocampo: è sempre il reparto che può fare la differenza nelle squadre e quindi stasera toccherà a Lobotka e ad Anguissa dare il proprio contributo sia in interdizione che nella proposta di gioco, conferendo sempre il giusto equilibrio alla squadra. Mi aspetto anche un importante contributo da Politano”

Factory della Comunicazione