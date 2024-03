“Il Napoli dovrà difendere di squadra. Punto su Kvara-Osi”

Dalle frequenze di Radio Marte, è intervenuto Stefan Schwoch, ex attaccante del Napoli. Di seguito un estratto della sua intervista.

Factory della Comunicazione

“Il Napoli spreca molte occasioni da rete, come accaduto contro il Torino. Mi auguro che col Barcellona non si verifichi questo, perché poi diventa difficile con una squadra come i blaugrana recuperare. I padroni di casa hanno qualche assenza importante. Dovendo puntare una fiche su un azzurro, in realtà la dividerei in due e ne punterei metà su Kvara che vive uno stato di forma strepitoso e metà su Osimhen che resta il giocatore in grado di sparigliare le carte. Rigoristi Napoli? Osimhen non è un rigorista dei più infallibili, ma se si dovesse arrivare ai rigori, ci sono diversi azzurri in grado di tirarli (Politano, Rui, Lobotka, Kvara e diversi altri) ma sono certo che toccherebbe anche ad Osimhen battere il suo. Problemi in difesa? Il Napoli per ovviare a questi problemi deve fare una partita di squadra, difendere con tutti i giocatori a partire dagli attaccanti fino ad arrivare al portiere. Si difende in 11 e servirà la migliore organizzazione di gioco per evitare di prendere gol contro il Barcellona, provando a chiudere tutti gli spazi”

Fonte: Radio Marte