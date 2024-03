Il Mondiale per Club 2025 passa anche per la gara di stasera col Barca

Il Napoli non può sbagliare stasera contro il Barcellona per la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, non solo per il passaggio ai quarti, ma anche un altro motivo più importante, come sottolinea oggi La Gazzetta dello Sport. “Grande attesa per la sfida contro il Barcellona. Tutto o niente, non ci saranno vie di mezzo per il Napoli stasera a Barcellona, nel ritorno degli ottavi di Champions. È la partita chiave di una stagione sbagliata. Non la salverà, il cammino in campionato resta troppo brutto, ma può darle un senso sportivo – non capita tutti i giorni di eliminare il Barça – e regalarle un altro giro di Champions con i milioni annessi, risvolto non secondario perché Aurelio De Laurentiis non è un presidente a debito: tanto esce e tanto deve entrare. E di riflesso c’è l’aspetto primario della qualificazione al ricchissimo Mondiale per club del 2025 in America: con una vittoria stasera e con un’altra nei quarti, De Laurentiis staccherebbe il biglietto per gli Usa sul campo, senza passare per l’annunciata (e scriteriata) causa alla Juve, ora qualificata a discapito del Napoli, ma impossibilitata a migliorare la propria posizione perché fuori dall’Europa”.

