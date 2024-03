CdS – Contro il Barca, Calzona vuole più aggressività

Il Napoli ed il Barcellona si affronteranno stasera per la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, e nelle parole di Francesco Calzona, ieri in conferenza stampa, si è letta tutta la voglia di vincere e passare il turno, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Per la precisione: «Non dobbiamo difendere bassi ma in avanti, cercare di tenere il baricentro alto perché hanno attaccanti forti». L’aggressività: Calzona vuole questo. «Loro possono soffrire la nostra profondità con Osimhen, quindi avremo sicuramente delle occasioni che dovremo sfruttare». E ancora: «È stato un anno difficile a livello mentale: abbiamo attraversato bassi e alti, ma ora è il momento di dare continuità perché ultimamente stiamo facendo bene. Dovremo dare il 110 percento: oltre me, in squadra, ci sono tanti ragazzi di esperienza che giocano in nazionale. Partite del genere si preparano da sole, non c’è bisogno di motivare nessuno: abbiamo tanta voglia di centrare la qualificazione ai quarti, l’obiettivo è questo. È importante per noi, per i tifosi e per la società». Finale dedicato ai complimenti di Xavi a Calzona: «Nelle ultime partite siamo tornati a fare quello che sappiamo, quella che è sempre stata la nostra forza: il palleggio e chiudere l’avversario in area. Il Barça soffre in difesa, lo abbiamo studiato per due giorni: ora non resta che mettere tutto in pratica in campo»”.

