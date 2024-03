Barcellona/Napoli, una questione di rigore: la lista catalana

In casa Napoli, negli ultimi mesi, rigore non equivale proprio a sinonimo di marcatura. Stasera, però, in virtù del risultato dell’ andata, l’ipotesi penalty non risulta del tutto impossibile. Matteo Politano ha detto che gli azzurri si sono allenati dagli undici metri…Intanto lo si faceva anche in casa catalana, dove, come scrive Mundo Deportivo, si prepara la lista: “In assenza di Lewandowski, Gündogan è il primo della lista a tirare rigori nel Barça di Xavi. Se stasera si dovesse andare ai rigori, Lewandowski e Gündogan sono a posto. Joao Félix , se sarà in campo, potrà essere il terzo uomo. In carriera ne ha sbagliato solo uno (con l’Atlético) anche se è vero che ha preso pochi rigori in partite ufficiali, in totale 7. Certo, in Champions League è 3 su 3, con successo totale. Raphinha ha praticamente le stesse statistiche positive di Joao Félix, 7 gol su 8 rigori. Il quinto uomo sarà uno tra Cancelo, Koundé, Christensen, Fermín o Lamine Yamal”.

