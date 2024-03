Serie A, Lazio-Udinese 1-2: biancocelesti in crisi, balzo dei friulani

Non sa più vincere la Lazio, a secco di successi dallo scorso 22 febbraio e – considerando anche la disfatta tedesca di Champions – giunta alla quarta sconfitta consecutiva. Nel monday night dell’Olimpico passa l’Udinese (1-2): la squadra di Cioffi ottiene una vittoria preziosissima e – dopo gli exploit contro Bologna, Milan e Juventus – si conferma ammazza-grandi.

L’inizio del match è favorevole ai biancocelesti, che vanno vicini al bersaglio già dopo tre minuti ma a fermare Zaccagni è il palo ad Okoye quasi battuto. Ci prova anche Luis Alberto, la cui conclusione termina sul fondo. L’opportunità più clamorosa per i ragazzi di Sarri (oggi squalificato, in panchina il vice Martusciello) arriva a ridosso del trentesimo: il Mago allarga per Felipe Anderson che, a sua volta, crossa per Zaccagni. L’esterno, praticamente indisturbato, spedisce alto.

Factory della Comunicazione

Fuochi d’artificio ad inizio ripresa: all’Udinese bastano due minuti per portarsi avanti con Lucca: l’attaccante anticipa Gila ed insacca alle spalle di Provedel. Palla al centro e pari immediato: Zaccagni, protagonista di una grande giocata, crossa per Immobile e Giannetti, nel tentativo di aniticipare il centravanti laziale, la mette nella propria porta sorprendendo Okoye.

Ma i friulani non ci stanno ed impiegano appena 120 secondi per tornare in vantaggio: azione perfetta di Thauvin e Lovric, tiro di Zarraga che beffa Provedel sul primo palo. Nei minuti successivi, le due squadre cercano con insistenza la rete che potrebbe riaprire o chiudere il match senza troppa fortuna. Nel finale Udinese in dieci per l’espulsione di Perez e Provedel costretto ad uscire per una distorsione alla caviglia. La squadra di Sarri resta ferma al nono posto (40 punti), quella di Cioffi fa un bel balzo in ottica salvezza portandosi a 27.

Di seguito il tabellino del match (fonte calciomercato.com):

Lazio (4-3-3): Provedel (dal 45’+7 Mandas); Hysaj, Gila, Romagnoli, Lazzari; Luis Alberto (dal 35’s.t. Pedro), Cataldi (dal 15’ s.t. Kamada), Vecino; Zaccagni, Immobile (dal 15’ s.t. Castellanos), Felipe Anderson (dal 1’s.t. Isaksen). All.: Martusciello (Sarri squalificato)

Udinese (3-5-2): Okoye; Ferreira (dal 30’s.t. Bijol), Giannetti, Perez; Pereyra, Lovric, Zarraga, Payero (dal 28’s.t. Samardzic), Kamara (dal 28’s.t’ Zemura); Thauvin (dal 45’ s.t. Davis), Lucca. All.: Cioffi

Arbitro: sig. Gianluca Aureliano – sez. Bologna

Marcatori: 2’s.t. Lucca (U), 4’s.t. Giannetti (aut)(L), 6’ s.t. Zarraga (U)

Assist: 2’s.t. Kamara (U), 6’s.t. Thauvin (U)

Ammoniti: 43’p.t. Perez (U), 45’+1p.t. Anderson (L), 12’s.t. Romagnoli (L)18’s.t. Okoye (U), 37’ s.t. Bijol (U), 40’s.t. Lucca (U), 41’s.t. Samardzic (U)

Espulsi: 45’s.t +2 Perez (U)