Pagotto: “Caprile al Napoli? Ha le qualità per giocarsi le sue carte! Ecco da cosa dipende”

Angelo Pagotto, allenatore ed ex portiere di Napoli, Milan e Torino. Di seguito, un estratto dell’intervista: A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenutoallenatore ed ex portiere diDi seguito, un estratto dell’intervista:

Che settimana europea si aspetta per le italiane?

“Penso che ormai le nostre squadre siano in un momento positivo. Specialmente l’Inter, che è entrata in un mood dove le va tutto bene. Sarebbe ora che cominciasse a fare qualche risultato positivo anche in Europa. Per quanto riguarda il Napoli, credo stia risolvendo i propri problemi. Sono convinto che, anche se si tratta di una trasferta proibitiva, non è lo stesso Barcellona di una volta. Il Napoli, dunque, può fare bene”.

È d’accordo nella scelta del tecnico di avere un portiere di coppa ed uno per il campionato?

“E’ un’arma a doppio taglio. Se hai due portieri forti, come nel caso del Napoli, potrebbe essere positivo anche dal punto di vista motivazionale. Tuttavia, dipende sempre dal tecnico e dalla qualità dei portieri”.

Elia Caprile può essere il titolare del Napoli, la prossima stagione?

“Ha tutte le qualità per giocarsi le proprie carte. Andrà in ritiro e sarà l’allenatore a fare le proprie valutazioni. Difatti, bisognerà attendere quelle che saranno le scelte del prossimo tecnico sulle caratteristiche da preferire per un portiere”.

Meret avrebbe potuto fare qualcosa in più sul gol di Sanabria?

“Sono parate d’istinto. Quando ti fanno una rovesciata in quel modo, hai una frazione di secondo per reagire. Non penso avrebbe potuto fare qualcosa in più. Se avesse parato il tiro, avrebbe fatto un miracolo. Forse, avrebbe potuto essere più reattivo sul cross”.

Il Milan può ancora competere ancora per il tricolore?

“A meno che l’Inter non faccia harakiri, il tricolore è un discorso ormai chiuso. Il Milan può ancora ambire a consolidare il secondo posto”