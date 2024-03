“Napoli, devi evitare le amnesie difensive. Occasione importante, su Meret…”

Nando Orsi, ex calciatore ed attuale opinionista Sky Sport, ha parlato ai microfoni di Marte Sport Live del Napoli, alla vigilia del ritorno degli ottavi di Champions contro il Barcellona.

“Il Napoli contro il Barcellona deve evitare amnesie in fase difensiva, quello che è il vero tallone d’Achille della squadra. In questi tipi di gare se sbagli diventa problematico recuperare. E poi occorre cercare di più i due giocatori che stanno facendo la fortuna del nuovo allenatore. Osimhen e Kvaratskhelia stanno in forma, il georgiano ha gamba ed ispirazione, Victor è sempre un giocatore trascinante. Serve anche schierare un centrocampo granitico e tosto. La gara di domani può dare una svolta alla stagione, perché con il passaggio ai quarti ci sarebbe anche la possibilità di andare al Mondiale per Club, quindi sarebbe una cosa molto importante, E’ una partita chiave, ti apre tante porte, vincendo ti aiuterebbe anche a credere di più in te stesso. Raspadori in campo? Secondo me vanno schierati i giocatori più eclettici, considerando che il Barcellona punterà a fare gol e quindi ti lascerà qualche spazio. E’ vero che Raspadori ha segnato contro la Juventus, ma Politano, Osimhen e Kvara danno le garanzie giuste, contro questi tre lo stesso Barcellona avrà qualche remora ad attaccare a pieno organico. Meret non ha colpe sul gol subito dal Torino: non avrebbe potuto fare niente sulla rovesciata di Sanabria. Tutti sono stati portieri, quando senti i commenti… Certe situazioni non puoi evitarle: la palla era troppo forte e ravvicinata, Meret non poteva impedire che entrasse in porta. Qualsiasi cosa riguardi Alex, viene analizzata nel dettaglio. Quando lo fanno una persona o due, ci può stare; se invece lo fanno tutti diventa un tormentone”.