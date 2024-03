Mercato Napoli – Anche la Juve in corsa per Ferguson, ma i partenopei hanno un piano ben preciso

Il Napoli partirà presto all’assalto di quello che potrebbe essere il sostituto di Piotr Zielinski nella prossima stagione, data la certezza dell’addio del polacco. Si tratta del centrocampista del Bologna, Lewis Ferguson, in contratto coi felsinei fino al 2027, ma questo non è un ostacolo a quanto pare. Il calciatore però non piace solo al Napoli, che per questo, ha già in mente un piano ben preciso, e tanti soldi da poter investire, come sottolinea La Gazzetta dello Sport. “Il Napoli, si sa, non ama partecipare ad aste ed è per questo che la strategia azzurra va affinata per tempo. Ferguson piace a tanti e in Italia soprattutto alla Juventus, così il Napoli ha deciso di andare oltre i semplici sondaggi e di cominciare a stringere i contatti. Così, durante la prossima pausa per gli impegni delle nazionali, nel quartier generale azzurro si studierà la strategia di azione. Ferguson, 6 gol e 4 assist in 27 presenze in questa Serie A, è destinato a grandi palcoscenici. Chiaro che il salto in una big potrebbe comportare il rischio di non vedersi garantito un posto da titolare ed è su questo tasto che il Napoli cercherà di forzare la mano. Per la dirigenza azzurra, lo scozzese è uno Zielinski 2.0, magari con meno qualità nello stretto ma con tanta personalità e carisma.

Il Bologna ha scommesso su Ferguson e la scorsa estate gli ha rinnovato la fiducia, allungato il contratto fino al 2027 e aggiungendoci anche una opzione per la stagione successiva. Insomma, acquistare Ferguson significa mettere in preventivo un investimento molto importante, da almeno 25 milioni. Non un problema per il Napoli, che per forza di cose sarà uno dei club più attivi nella prossima estate e avrà – anche senza la qualificazione Champions – tanti soldi da investire, considerando che l’addio di Victor Osimhen appare scontato, così come la montagna di soldi che arriveranno a Castel Volturno. Difensore centrale, mezzala e centravanti, questi i ruoli in cui il Napoli dovrà cercare giocatori top per tornare a lottare per l’alta classifica: per questo Ferguson è già in cima alla lista azzurra. Giovane, ambizioso e di qualità, come piace a De Laurentiis”.