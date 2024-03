Gamper: “Il Barcellona non è stabile, il Napoli può fargli una brutta sorpresa”

“La sensazione è che domani sera contro il Napoli può succedere qualsiasi cosa perché questo Barcellona non è una squadra stabile. Sappiamo– ha detto il docente universitario e nipote di uno dei fondatori del Barcellona, Daniel Gamper, a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre– anche, però, che se non vinciamo subiremo un brutto colpo, anche economico. Bisognerebbe arrivare almeno ai quarti di finale. C’è anche la sensazione che il Napoli è una squadra forte ma con poca esperienza a livello europeo. Insomma, c’è ottimismo anche se mancano giocatori importanti tra gli spagnoli. L’opinione che abbiamo oggi del Napoli è che avremmo preferito incontrare la squadra allenata dall’allenatore che ha preceduto Calzona. – ha detto il docente universitario e nipote di uno dei fondatori del Barcellona,nel corso di

Soprattutto il risultato contro la Juve ha creato la sensazione che non sarà così facile. La sensazione in città è che il Napoli possa fare una brutta sorpresa al Barcellona e far concludere qui la Champions League di Xavi. Senza Pedri e De Jong il Barcellona non ha risentito molto, visto che i due giocatori non sono in un buon momento. Quindi l’assenza di questi due giocatori non mi preoccupa molto. Pedri non era riuscito a fare la differenza, nelle gare precedenti, perché gli infortuni stanno pesando troppo sul suo rendimento.

“La loro assenza – aggiunge – non mi preoccupa troppo, perché il Barcellona ha altri giocatori in grado di fare la differenza, anche più di Pedri: su tutti Yamal, che è un giocatore straordinario. Siamo molto fiduciosi. La vera sfida sarà lì ed anche tra i difensori e Osimhen: fermarlo vorrebbe dire tanto. Il Barcellona potrebbe trovare in Pau Cubarsí il nuovo Puyol: starà a lui arrestare la forza del numero 9 del Napoli. Credo che lo stadio sarà pieno e ci sarà molto tifo. E ritengo che ci saranno anche molti napoletani, non solo quelli che verranno in trasferta ma anche quelli che vivono qui.