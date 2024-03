Xavi: “E’ la partita più importante della stagione. Il Napoli è migliorato ma noi vogliamo i quarti di finale”

Il pari dell’andata lascia tutto aperto. Ma Xavi Hernandez non cambia idea: domani sera il suo Barcellona può prendersi la scena e la qualificazione ai quarti di finale di Champions League: «Favoriti non ce ne sono, ma giocare in casa è un vantaggio per noi. Lo stadio dovrà essere una pentola a pressione» ha detto l’allenatore dei catalani nella rituale conferenza pre partita chiamando a raccolta i tifosi «È la partita più importante della stagione, siamo pronti e motivati. Abbiamo la possibilità di andare avanti e vogliamo giocarcela e vivere una notte magica. Il Napoli non è forse nel miglior momento, ma hanno una base importante, sono quelli dello scudetto. Con Francesco Calzona sono migliorati, si vede in campo, ma anche noi abbiamo fatto bene nelle ultime partite nonostante gli infortuni importanti. Ma non deve essere un alibi per noi».

Factory della Comunicazione

«In Champions sono i particolari a fare la differenza. Il Napoli ha coraggio, proverà a gestire la palla e a pressare forte, esattamente come noi. Sarà una bella partita perché loro amano giocare come noi, hanno un gran livello e ottimi calciatori in campo. Siamo di fronte a una grande squadra» ha spiegato Xavi ai presenti «Del Napoli mi piace la qualità dei singoli e come fanno le cose in fase difensiva. Un calciatore che apprezzo è Lobotka: costruisce bene il gioco, non perde mai il possesso, mi piacerebbe vederlo al Barcellona.

Non giocare al Camp Nou? I tifosi dovranno darci la stessa forza di sempre, è importante per la nostra squadra. Dirò alla squadra di non avere paura, vogliamo i quarti di finale, entrare tra le migliori otto squadre d’Europa».

Insieme con l’allenatore catalano anche ter Stegen, portiere che domani sarà in campo tra i pochi elementi di esperienza della squadra blaugrana. «Del Napoli possiamo temere la loro voglia di avere possesso palla. È la nostra stessa impostazione. Vogliamo togliergli il controllo del gioco e complicare la loro manovra per evitare occasioni da gol. All’andata abbiamo lavorato bene, vogliamo ripeterci» ha spiegato il tedesco «Giocarsi la stagione? Pensiamo la partita, pensiamo al risultato senza distrarci. Vogliamo i quarti di finale. All’andata abbiamo saputo frenare Osimhen e Kvaratskhelia. Hanno avuto una sola occasione e l’hanno sfruttata. Domani proveremo a fermarli ancora di più».

Fonte: Il Mattino