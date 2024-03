Barcellona-Napoli – All’Olimpico di Montjuic, tutto esaurito nel settore ospiti

Domani sera allo Stadio Olimpico di Montjuic si affronteranno Barcellona e Napoli per la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, ed è tutto esaurito per il settore ospiti, come sottolinea oggi il Corriere dello Sport. “Manco il tempo di aprire i botteghini (virtuali) per accorgersi che il Montjuic era troppo piccolo: duemilasettecento biglietti polverizzati in qualche nano-secondo, per non perdersi la “Partita”. Ma sarebbe andata allo stesso modo anche al Camp Nou, ed è successo in passato, perché ci sono notti che hanno un appeal speciale e vanno vissute. L’esodo è già cominciato, su la Rambla c’è già un bel po’ di Napoli da ieri, altra ne arriverà in giornata: ci sono voli diretti, perché la tratta – al di là del calcio – ha un suo magnetismo e, ovviamente, tutto esaurito anche in questo caso. Un migliaio di tifosi partenopei vengono annunciati in altri settori, le previsioni parlano di quattromila sostenitori azzurri: c’è una stagione racchiusa in una notte”.

Factory della Comunicazione