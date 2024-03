“A Barcellona sono un po’ preoccupati per la gara contro il Napoli”

Su Radio CRC, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma, è intervenuto Mario Gago, giornalista Radio Onda Cero. Di seguito un estratto della sua intervista.

“Il Barcellona in un periodo no sotto l’aspetto atletico? Ferran Torres era già in dubbio nelle ultime settimane. Si sperava che dopo la partita d’andata potesse rientrare e non ce l’ha fatta. Questa squadra sta soffrendo infortuni anche pesanti. Gli infortuni di Pedri e De Jong non sono pesantissimi, ma sicuramente gravi. Probabilmente non è stata fatta una buonissima preparazione o probabilmente Xavi non ha saputo gestire il turnover.

Il centrocampo sarà inedito. Christensen dovrà giocare davanti alla difesa.

Come vedono il Napoli a Barcellona? C’è un po’ di paura perché quest’anno al Barça non sono andate bene tante cose. Si vede come Kvaratskhelia e Osimhen sono migliorati e questo contro una squadra che quando va sotto soffre tanto, può avere tanto pericolo. C’è speranza in Yamal che sta facendo buonissime prestazioni e possa continuare su questo livello. È il giocatore che può muovere tutto. Poi c’è anche Lewandowski che ha esperienza in queste gare.

Barcellona e Napoli sulla stessa lunghezza d’onda? Sono squadre che non stanno lottando per lo scudetto. Secondo me la differenza è che il Napoli nella prima parte della stagione ha tradito un po’ tutto quello che l’aveva fatto campione d’Italia, mentre Xavi ha provato a rifare quanto fatto l’anno scorso, però il problema è stata la gestione emozionale delle partite e della rosa. A livello di prestazioni sul campo si è visto un Napoli che si è perso di più rispetto al Barcellona”

