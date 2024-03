In MLS torna il tiro a giro di Lorenzo Insigne, primo posto in classifica per il Toronto

Lorenzo Insigne, ex capitano del Napoli, fa sognare in Canada col suo Toronto, momentaneamente primo in classifica grazie anche a suoi due gol, come scrive Il Mattino. “Un avvio così non lo avevano mai visto in Canada. 7 punti in tre partite, 0 gol subiti e primo posto momentaneo in classifica. Anche se insieme ad altre cinque squadre (tra cui l’InterMiami di Messi). Il Leo di Toronto, però, si chiama Lorenzo Insigne: incredibile l’avvio stagionale in Mls per l’ex capitano del Napoli, autore di due gol in tre gare che sono anche due veri capolavori.

Due tiri a giro che sono il suo marchio di fabbrica: contro New England un piazzato dal cuore dell’area che sa di giocatore da golf, contro Charlotte una azione personale bellissima con la rete decisiva nel finale.

Tutti ai piedi di Lorenzo, che sembrava dover lasciare Toronto qualche mese fa e invece si è preso sempre più la scena. Ha già vinto un premio per il gol più bello del turno di Mls e da stanotte si candida anche per fare il bis.

Contento sarà soprattutto John Herdman, l’allenatore arrivato qualche mese fa che ha voluto fortemente la conferma del napoletano insieme con quella di Federico Bernardeschi. E che ora si gode un ruolino di marcia invidiabile, nemmeno immaginato da chi aveva chiuso l’ultima stagione con quasi più sconfitte che minuti in panchina”.