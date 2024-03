Il presidente De Laurentiis stamattina a Castel Volturno

Qualche piccolo acciacco per Politano, un po’ di fatica accumulata per gli stacanovisti azzurri, ma la notizia confortante è che l’infermeria si svuota completamente in vista della sfida di martedì sera a Barcellona che vale il passaggio ai quarti di finale di Champions League. Calzona potrà portare con se tutti gli effettivi, partendo da Rrahmani che ha smaltito la noia all’adduttore e sarà regolarmente in campo contro i blaugrana di Xavi.Ci saranno anche Cajuste e Ngonge che si sono gettati alle spalle i rispettivi infortuni e si accomoderanno in panchina eventualmente per entrare a partita in corso. Il Napoli si è ritrovato stamani a Castel Volturno dopo il pareggio amaro con il Torino di ieri sera al Maradona. Visti i tempi strettissimi, si gioca tra 48 ore, Calzona non ha potuto concedere neppure mezza giornata di riposo ai campioni d’Italia. Il gruppo che è sceso in campo con il Toro ha svolto una seduta di lavoro defaticante, mentre il resto della truppa si è alternato tra palestra e campo. Si legge ancora su Il Mattino.it

Il presidente De Laurentiis ha fatto una capatina a Castel Volturno trattenendosi a parlare con Calzona salvo poi assistere a parte della seduta di lavoro della squadra. Il tecnico come di consueto ha trattenuto il gruppo nel chiuso dello spogliatoio per fare il punto sul match con il Toro e sopratutto per visionare il prossimo avversario al videotape. Contro il Barça, il Napoli avrà bisogno di fare il blitz per passare il turno.

Gli azzurri scenderanno in campo con il tridente. Formazione praticamente fatta per il tecnico: davanti a Meret agiranno Di Lorenzo e Olivera sulle fasce, con Rrahmani e Juan Jesus al centro. In mezzo al campo Lobotka sarà il metronomo, Anguissa e Traorè i dioscuri. Tridente offensivo composto da Politano, Osimhen e Kvarartskhelia.