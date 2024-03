D’Aversa si scusa, ma il club valuta un cambio in panchina

Quanto accaduto in Lecce/Verona e non solo il risultato potrebbe avere conseguenze per Roberto D’Aversa. L’allenatore dei pugliesi ha colpito con una testata Henry gesto che ha fatto infuriare la società giallorossa che ora valuta un cambio in panchina. La società salentina ha scritto un comunicato ufficiale: “L’U.S. Lecce, con riferimento all’episodio che ha visto coinvolto l’allenatore D’Aversa ed il giocatore del Verona Henry, pur valutando la situazione di nervosismo generale nel finale di gara, condanna fermamente il gesto del proprio allenatore in quanto contrario ai principi ed ai valori dello sport”.

Factory della Comunicazione

In casa giallorossa valutazioni in corso in merito al futuro del tecnico che, intanto, via social, chiede scusa: ” “Desidero chiedere scusa a tutti e al contempo ricostruire brevemente il triste e spiacevole episodio che mi ha visto protagonista in negativo al termine della partita Lecce-Verona. Sono venuto a contatto testa a testa con Henry, ma non ho colpito con una testata il calciatore veronese, né l’ho ricevuta da lui. Si è trattato di un contatto fisico, di un pessimo esempio, di un’immagine anti sportiva figlia della grande tensione e dell’adrenalina, che però non devono e non vogliono essere mie scusanti né attenuanti. Ho sbagliato e chiedo scusa. Mi sono lasciato trascinare dalla foga e ho perso lucidità, ma non al punto di colpire un’altra persona. Questo non mi appartiene, lo respingo e non lo accetto. Ancora una volta mi scuso con Henry, con il pubblico leccese, veronese e italiano, con gli arbitri, con i due club, con la mia dirigenza, il mio staff e la mia squadra“,