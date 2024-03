Champions – Tutti i numeri di Barcellona/Napoli. Tabù 11 per gli azzurri

5 volte Napoli

Dall’inizio della scorsa stagione, il Napoli ha vinto 5 delle 8 trasferte di Champions League (con 3 sconfitte), tante quante ne aveva vinte nelle precedenti 21 partite esterne nella competizione (6 pareggi, 10 ko).

Osimhen dice 9

I l gol del pareggio di Victor Osimhen nella gara d’andata contro il Barcellona è stata la sua nona rete in Champions: nessun giocatore nigeriano ha segnato di più nella storia della competizione (9 gol anche per Obafemi Martins).

Almeno un gol

Nei 5 precedenti confronti tra Barcellona e Napoli in tutte le competizioni, entrambe le squadre hanno sempre realizzato almeno un gol: 3 pareggi per 1-1, 2 vittorie dei catalani per 4-2 e per 3-1.

Il tabù: quota 11

Il Napoli è stato eliminato in ciascuna delle precedenti 11 occasioni in cui non è riuscito a vincere la gara d’andata disputata in casa nella fase a eliminazione diretta di una coppa europea. L’ultima contro il Barcellona nella Champions 2019-20: 1-1 in casa e sconfitta per 3-1 in trasferta.

Vittorie: 0