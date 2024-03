Baroni (all. Verona) sicuro: “Folorunsho? Ha sicuramente prospettive da club importanti”

L’allenatore del Verona, Marco Baroni, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della gara contro il Lecce vinta per 0-1, e tra le altre cose si è soffermato sul giocatore del Napoli in prestito al club scaligero. “È lunghissima ancora, ma so che questa squadra lotterà fino all’ultimo minuto. Nel calcio moderno non è tanto il sistema di gioco. I ruoli ti danno equilibrio, ma la squadra mette gioca in modo dinamico e aggressivo, andando in pressione alta riconquistando palla in zona alta. La ricerchiamo, poi le energie e la tensione si fanno sentire. Questi ragazzi si sono rafforzati a livello mentale. Tranquillità? Noi lavoriamo tanto sul campo per ridurre il gap tecnico tra noi e le altre squadre. Io pretendo tanto in settimana, ma la gara è la nostra festa e va affrontata sempre nello spirito giusto. Una gara passata è un’opportunità che non c’è più. Folorunsho? Ci eravamo incontrati a Reggio Calabria dove non giocava, aveva un ruolo diverso. Ha ampi margini di miglioramento, ma deve stare umile altrimenti lo lascio fuori. Ha sicuramente prospettive da club importanti”.

