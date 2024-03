Napoli-Torino: le parole negli spogliatoi di Calzona

Grande rammarico per il Napoli per la mancata vittoria contro il Torino. Calzona è riuscito a ridare un senso la gioco azzurro, una voglia di tornare a palleggiare ed aggredire, di ritornare a comandare il gioco con l’applicazione, il coraggio e la personalità. Ma ieri tutto questo non si è visto. E forse anche nella gestione dei cambi è mancato nella lettura e nel tempismo. Occasione persa, dunque. Che va cancellata immediatamente per non perdere quella ritrovata serenità in vista del match più importante dell’anno, martedì a Barcellona.

Factory della Comunicazione

I giocatori hanno lasciato il campo con i volti che raffiguravano un misto di rabbia e delusione per la mancata vittoria, una grossa occasione persa per avvicinarsi al treno valido per la qualificazione in Champions League. Molto discutibile la gestione arbitrale di Orsato.

Calzona a fine gara in conferenza stampa ha svelato le parole che ha riferito ai giocatori nello spogliatoio: “Delusione? C’è perché abbiamo creato tantissimo. La squadra è stata ordinata. Ho detto ai ragazzi negli spogliatoi che questa è la strada giusta”, ha sottolineato il mister.