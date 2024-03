Napoli-Torino: i numeri della gara

Quota 3.600 gol

Factory della Comunicazione

Il Napoli è solo la settima squadra ad aver tagliato il traguardo dei 3.600 gol segnati nella storia della Serie A a girone unico, dopo Juventus, Inter, Milan, Roma, Fiorentina e Lazio (risultati a tavolino inclusi).

Sei risultati di fila

Il Napoli è rimasto imbattuto nelle ultime sei partite giocate tra tutte le competizioni (2V, 4N) – era dal periodo tra aprile e maggio 2023 che gli azzurri non mettevano in fila così tante partite senza sconfitte (sei anche in quel caso).

Il Toro resiste

Il Torino è rimasto imbattuto in entrambi i match stagionali contro il Napoli (1V, 1N) per la prima volta dalla stagione 2008/09 (due vittorie in quel caso, con Walter Novellino in panchina nel match d’andata e Giancarlo Camolese al ritorno).

Ancora doppia cifra

Khvicha Kvaratskhelia è andato in doppia cifra di gol (esattamente 10 in questo campionato) per la seconda stagione di fila in Serie A. Contro il Torino ha preso parte a quattro reti in quattro match disputati in campionato: tre marcature e un assist.

Ha prodotto 14 reti

Nessun giocatore del Napoli ha preso parte a più gol di Khvicha Kvaratskhelia (10 gol e 4 assist) in questa Serie A: 14, come Osimhen.

Sempre Sanabria

Entrambi gli ultimi gol di Antonio Sanabria in Serie A sono arrivati contro il Napoli.