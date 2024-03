Conference League, limitazioni per Fiorentina-M.Haifa: i dettagli

Fiorentina-Maccabi Haifa, ritorno degli ottavi di Conference League previsto per giovedì 14 marzo alle 18.45 (4-3 per la formazione viola all’andata), si disputerà con alcune limitazioni per il pubblico, come riportato da TMW:

“Sono sei i settori dello stadio Franchi che non saranno disponibili al pubblico giovedì prossimo in occasione di Fiorentina-Maccabi Haifa, partita valida per gli ottavi di ritorno di Conference League, fischio d’inizio alle 18,45. Si tratta del parterre di tribuna centrale, di tribuna, di tribuna laterale, di Maratona coperto, di Maratona scoperto e di Maratona laterale, ovvero i settori più vicini al terreno di gioco. A comunicarlo sui propri canali ufficiali la società viola attraverso una nota in cui, oltre che sulle limitazioni alle tifoserie, si danno informazioni anche sulle modalità di vendita dei biglietti della gara.

Per quanto riguarda la vendita dei tagliandi del settore ospiti, si spiega ancora, questa ”sarà esclusivamente di gestione presso la società Maccabi Haifa FC”. Inoltre, per ragioni di sicurezza, l’ingresso allo stadio sarà consentito giovedì entro e non oltre le ore 18,15 con divieto di portare all’interno del Franchi borse, zaini e power bank”. (ANSA).